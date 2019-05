Statens vegvesen melder at det var skrive ut tre bilbeltegebyr, eitt gebyr for manglande vognkort og eitt gebyr for manglande førerkort då dei hadde kontroll i Austevoll måndag. Ein motorsyklist fikk gebyr for dekk under lovleg mønster. To motorsyklar fekk mangel for å ha effektpotte, som gav for mykje støy. Eitt kjøretøy med mangellapp for eksoslekkasje. Og tre bilførarar fekk muntleg beskjed om å skifta til sommardekk.