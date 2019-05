No får barnehagen bruka båt igjen

Sjøfartsdirektoratet meldte før helga at barnehagar og skular igjen kan få bruka båt i opplæringa. I Bekkjarvik Maritime FUS barnehage er jubelen stor.

– Dette var viktig for oss. No er planen å få båten ut på sjøen frå slutten av mai. Båt i barnehage er heile konseptet vårt, så dette er me glade for, seier dagleg leiar i barnehagen, Katja Kayser Djupevåg og båtansvarlig Line Vik.

Det er sjøfartsdirektoratet som kjem med den positive meldinga, etter at fleire barnehager i haust fann ut at dei ikkje kunne nytta båt i opplæringa, grunna strenge krav til sertifikat. Løyve som no er gjeve er eit midlertidig unntak for barnehagar, skular og leirskular inntil eit nytt regelverk vert vedteke.

Les meir om saka i neste utgåve av Marsteinen.

Severin Tøkje,

journalist