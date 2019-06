Ein mann med tilknyting til Selbjørn vart måndagskvelden funne drukna i eit vatn på Selbjørn. Politifyrstebetjent Per Nordstrand seier til Marsteinen at mannen etter alt å dømme var ute for å dra eit auregarn då han drukna.

– Me kan enno ikkje gå ut med identiteten til mannen, opplyser Nordstrand.