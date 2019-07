Begge jente 15-laga kom seg til åttande-delsfinalen i Dana cup i dag, men måtte sjå seg slegne no i ettermiddag. På dette biletet på feltet er jentene publikum for dei jamgamle austevollsgutane i G15-2 som i skrivande stund spelar 1/16-finale i B mot Asker 2.

For G15-1 ventar 1/8-finalekamp i morgon tidleg.