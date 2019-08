VAL 2019: SV vil stoppa nedbygginga av strandsona

Vil ikkje byggja ned meir strandsone: Ida Sekkingstad og SV.

Ida Sekkingstad i Sosialistisk venstreparti meiner det er på tide å setja ned foten for vidare bygging i strandsona. I tillegg vil partiet avgrensa politikarlønene og heller bruka pengane på ungdommen.

Det lokale Sosialistisk venstreparti har klimaspørsmål høgt på agendaen, og i forlenginga av dette eit ynskje om å ta vare på landskapet og tenkja naturvern.

– Om du ser kor mykje av den funksjonelle strandlina som faktisk er nedbygd til naust og såkalla rorbuer, er det på mange øyar lite att. Kven er det vel som ynskjer seg eit naust i urane på Ystaneset? spør fyrstekandidat Ida Sekkingstad retorisk.

Lokalpartileiaren meiner at det er på høg tid å konstatera at rorbuer fører til privatisering og at fleire i lokalbefolkninga føler seg pressa bort frå område som tidlegare var omfatta av allemannsretten. I staden kjem det hytter ved kaikanten.

SV ynskjer å skattleggja hytter i kommunen med eigedomsskatt, medan dei ikkje har planar om å påleggja skatt for primærbustaden til austevollingane.

– Ser du berre den ekstra belastninga som kjem på vegnettet vårt som ei fylgje av alle feriebustadane i ytterpunkta av kommunen, er det rett og rimeleg at folk som eig fritidsbustad skal bidra til kommunekassen, seier Sekkingstad.

Vil spara politikarløner

Sosialistane ynskjer at kommunen sjølv skal ta hand om alle primærtenestene, og inkluderer her reinhald. Om dette kan føra til høgare kostnadar, meiner partiet at dei som arbeider i desse tenestene fortener løn- og pensjonsvilkår til liks med dei som er tilsette i Austevoll kommune, og som arbeider under same tak.

Vidare ser SV for seg at det er urimeleg at lokalpolitikarane skal tena mykje pengar på verva sine. I fyrste omgang ynskjer dei å redusera ordførarlønna til maks åtte gongar grunnbeløpet i folketrygda, like i underkant av 800 000 kroner i året.

– Dei innsparte midlane ynskjer me å nytta til ein ungdomsarbeidarstilling, seier Sekkingstad til lokalavisa.

SV stiller til val i Austevoll for fyrste gong på ein mannsalder, og utkrystalliserer både klimakrisa og ulikskapskrisa som dei to hovudfokusa i programmet sitt. Mellom anna ynskjer dei å laga ein ambisiøs energi- og klimaplan for øyane, samstundes som dei har ein ambisjon om at det skal vera ein tilsett med ansvar for å koordinera og fylgja opp planen.

Mat i fokus

I skulekvardagen vil SV slå eit slag for ein lengre skuledag, der ein slepp lekser i heimen. Slett ikkje alle barn har føresette som kan hjelpa til med dette, og SV ynskjer ikkje slike forhold skal bestemma læringa til elevane. I staden har dei kvalifiserte lærekrefter kan fylgja barna opp lenger utover ettermiddagen på ynskjelista, og i tillegg vil dei supplera med eit gratis skulemåltid.

– Me veit at elevar kan komma på skulen utan å ha ete frukost. Om dei ikkje får i seg mat i løpet av skuledagen, vert læringsutbyttet lik null, meiner Sekkingstad.

Også på pleie- og omsorgssektoren vil SV sjå på matserveringa. Leiaren peikar på den psykologiske effekten av eit godt, heimelaga måltid. Mat som ber preg av å vera serieprodusert og oppattvarma kan gjera sitt med appetitten.

– Skilnaden på å få i deg ei halv potet eller ei heil potet, kan vera stor. Det å kjenna lukta av mat som vert laga i stand, kan ha mykje å seia, avsluttar den ferske listetoppen.

Av Trond Hagenes