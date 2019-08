VAL 2019: KrF er redde for kostnaden av rekommunalisering

Rolf Tore Hellesøy og Kristeleg folkeparti er uroa over at rekommunalisering av pleie- og omsorgstenestene kan kosta meir enn det smakar.

Det er slett ikkje slik at Kristeleg folkeparti set seg imot kommunal drift av pleie- og omsorgstenestene. Kostnadane uroar likevel listetopp Rolf Tore Hellesøy.

Trass i at Rolf Tore Hellesøy poengterer at Austevoll Kristeleg folkeparti skal ha ankeret sitt som mellomparti, er han uroa over at Arbeidarpartiet tilsynelatande har fått politikken til å gå for langt mot venstre på aksen.

– Rekommunalisering av pleie- og omsorgstenestene er eit ideologisk val. Diskusjonane i Høgre kan ikkje ha vore enkle i denne saka, seier Hellesøy til Marsteinen. Han legg til at dei kommunale kostnadane ved å ta over drifta ikkje vart godt nok dokumentert, og partiet er uroleg for at det kan komma til å kosta dyrt dei neste åra.

– Det som er viktig for oss er at det vert best mogleg drift til best mogleg pris. Det er slett ikkje slik at me er imot kommunal drift, poengterer KrF-kandidaten overfor lokalavisa.

Partiet er elles kritisk til ein del av prosessane som har gått føre seg dei seinare åra, mellom anna skulen på Storebø, som vart trykt ned i gryta og kanskje var for liten allereie før han vart opna. Deretter peikar Hellesøy på omsorgsbustadane ved Storebø bryggje.

– Desse var me i mot. Me skulle gjerne sett betre konsekvensutgreiingar før ein sette i gang med store prosjekt, som kanskje endar opp med å kosta meir enn dei burde.

Gjeld og bompengar

Kristeleg folkeparti ynskjer ikkje å innføra noko eigedomsskatt. Dei håpar i det lengste at kommunen dei neste åra vil klara å få betalt ned på dei høgae låna sine utan at ein lyt invitera spøkelset i horisonten inn i hus og hytte.

– Men det er klart, me må handtera økonomien. No ser det likevel ikkje ut som partia som har styrt dei seinare åra har hatt eit særleg fokus på den biten.

Hellesøy meiner at ferjebilletten kostar for mykje. Ein grunnpris på 250 kroner pluss bompengar er for dyr. Det vil dei gjerne forsøkja å gjera noko med, samstundes som partiet på fylkesnivå arbeider med å få redusert innskotet som skal til for å få rabattordninga med Autopass. Bompengar er likevel eit krevjande spørsmål.

– Me har mange vegar som treng opprusting, og eg håpar me kan få fylkeskommunen til å ta eit større ansvar for vegane sine utan bruk av bompengar, seier Hellesøy. Han avviser likevel ikkje tanken om å vera bidragsytar til fylkesvegane på øyane, men ynskjer då ein diskusjon om det skal vera bompengar internt på vegpunkt i Austevoll eller på ferja.

– Kva med handelslekkasje og samfunnsutvikling på sjølve øyane om ein det bompengehindringar internt i staden for eksternt?

– Me er oppteken av at kostnaden skal vera rettvis. Det er mange som har betalt mykje for Austevollsbrua som ikkje brukar henne noko særleg, seier Hellesøy.

Vona kan vera at pengane kan sitja noko lausare om ein får oppgradert delar av fylkesvegane våre til eit såkalla overliggjande vegnett, håpar Hellesøy.

Rus og psykiatri

Kristeleg folkeparti vil ta vare på dei som har det vanskeleg. Dei vil ha ein aktiv kommune på rus- og psykiatrifeltet, der dei meiner dei allereie har fått eit visst gjennomslag.

– Me fekk gjennomslag for å halda på barne- og ungdomspsykolog i det førre budsjettet, og kunne stilla oss bak framlegget frå Høgre og Arbeidarpartiet.

– Med krava om meir effektive institusjonar i helseføretaka, melder media om at mange som slit med depresjonar og andre lidingar ofte ikkje er sjuke nok til å få hjelp og vert sende heimatt. Skal denne gruppa få eit tilbod i Austevoll?

–Kostnadane både for den enkelte og dei rundt kan verta store om ein ikkje får hjelp tidleg. Me er ikkje kjende med omfanget av dette behovet i Austevoll, men det er heilt klart eit felt me lyt sjå nærare på, svarar Hellesøy.

Av Trond Hagenes