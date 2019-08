Statsminister Erna Solberg (H) avlyser fredagens besøk til Austevoll og Tysnes. Foto: Høgre/pressebilete.

Lokalpartileiar Bjørn-Ove Dåvøy seier at han ikkje ynskjer å kommentera kanselleringa av valkampmøtet med statsministeren i Bekkjarvik.

– Me synest det er leitt at det vart avlyst, og håpar at besøket kan gjennomførast på eit seinare tidspunkt, seier Dåvøy til Marsteinen.

Nyhendebiletet fredag vert dominert av regjeringskrisa, der det ser ut som Framstegspartiet kan vera på veg ut av regjeringa etter usemje med dei andre regjeringspartia om bompengar og miljøprofilen kring desse.