Constanse (15) spurte om forbruk og ressursar

– Den 29. juli brukte me opp jordas fornybare ressursar for i år. Kvart år brukar me desse opp tidlegare og tidlegare. Kva vil kvart parti gjera for å hindra dette? Det undra Constanse Wessel (15) frå Grøn ungdom under dagens partileiardebatt i Bekkjarvik.

Mellom bompengar og eldreomsorg vart det rom miljø under partileiardebatten.

– Me må våga å investera i fornybar energi, svara Ida Sekkingstad frå SV på spørsmålet frå Wessel, og la til at partiet har miljø som øvste prioritering på programmet sitt. Renate Møgster Klepsvik (Frp) sa seg samd med SV, og meinte forsking og ny teknologi kunne vera til stor nytte.

MDG meinte at løysninga for å ikkje bruka opp ressursane våre, er å dela på dei me har.

– Me vil gå inn for eit utstyrsbibliotek i Austevoll. Mange har til dømes slalåmski ståande som dei brukar ein gong i året, sa Janne Kjellevold Midtbø.

Klima og miljø tok elles ein større plass i år enn i debatten for fire år sidan. Ordstyrar Hans Halstensen viste til kronikken Terje van der Meeren har i Marsteinen denne veka, om korleis arealplanlegging i kommunen ikkje har teke omsyn til miljøet.

– Har kommunen fagfolk som tek hans om klima- og miljøinteressert i saker, undra han.

– Ja, me har kompetansen innomhus. Det er inntrykket mitt. Men me kan heilt sikkert bli betre, meinte Morten Storebø (H).

Bjørn Magne Hufthammer (V), Ida Sekkingstad (SV), Renate Møgster Klepsvik (Frp), Morten Storebø (H), Anja Heggholmen (A), Rolf Tore Hellesøy (KrF) og Janne Midtbø Kjellevold (MDG) deltok på debatten. Lars Knut Aarland (Sp) sin stol var tom, då han var på stad på Litlekalsøy i dag.

Meir frå debatten år du i Marsteinen på torsdag.